Для уничтожения новейших израильских танков Merkava Mk.4 Ливан использовал метод генерала Ватутина. Советский военачальник в годы Великой Отечественной загонял целые колонны фашистских боевых машин на мосты или узкие дороги, после чего танк, идущий первым, уничтожался. В результате образовалась ловушка, выбраться из которой не удавалось никому.

То же самое проделали с израильскими танками и военнослужащие Ливана в 2006 году в ходе очередного боевого конфликта с Израилем. Надо отметить, что тогда у него на вооружении находились противотанковые комплексы «Корнет» российского производства, полученные от Сирии.

Ливанцы устроили засаду бронетехники противника на дороге неподалеку от населенного пункта Айта Шааб в горах. Чтобы разгромить колонну, им потребовалось всего 40 минут. При этом израильская сторона даже не заявляла об этом официально, опасаясь позора.

Напомним, что ПТРК «Корнет» успешно применяются для борьбы с танками «Меркава» и на границе с сектором Газа.