Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для уничтожения новейших израильских танков Merkava Mk.4 Ливан использовал метод генерала Ватутина. Советский военачальник в годы Великой Отечественной загонял целые колонны фашистских боевых машин на мосты или узкие дороги, после чего танк, идущий первым, уничтожался. В результате образовалась ловушка, выбраться из которой не удавалось никому.

То же самое проделали с израильскими танками и военнослужащие Ливана в 2006 году в ходе очередного боевого конфликта с Израилем. Надо отметить, что тогда у него на вооружении находились противотанковые комплексы «Корнет» российского производства, полученные от Сирии.

Ливанцы устроили засаду бронетехники противника на дороге неподалеку от населенного пункта Айта Шааб в горах. Чтобы разгромить колонну, им потребовалось всего 40 минут. При этом израильская сторона даже не заявляла об этом официально, опасаясь позора.

Напомним, что ПТРК «Корнет» успешно применяются для борьбы с танками «Меркава» и на границе с сектором Газа.

Вам может понравиться

Разведывательный корабль “Юрий Иванов” неожиданно ворвался в зону учений британской АУГ

Российский разведывательный корабль в Средиземном море использовал тактику НАТО против него самого. Он внезапно ворвался прямо в зону учений британской авианосной группы и навел страх даже на авианосец «Queen Elizabeth».

Мальдивские острова могут исчезнуть к концу XXI века

Власти Мальдив 19 мая объявили, что островам грозит полное исчезновение. Об этом сообщила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна. Как она указала, Мальдивские острова сейчас являются
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту

Defence24: В оснащении ВС РФ в Калининграде произошел “качественный скачок”

Польское издание Defence24 рассказало о российской 18-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая призвана усилить оборону Калининграда. Журналисты сообщают, что РФ формирует ее ускоренными темпами, поэтому вполне вероятно совсем скоро в регионе
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 20 мая – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 мая – ясно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 мая – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 20 мая – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 20 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C |