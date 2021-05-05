Перед НАТО сейчас стоит много масштабных вызовов, но одно из центральных мест среди них занимает поведение России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. На мероприятии «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», которое прошло под эгидой Христианского демократического союза она назвала и другие серьезные вызовы.

Меркель отметила, что «эффективное участие в глобализации» Германия может принимать только в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. По ее словам, перед таким трансатлантическим партнерством сейчас стоят многочисленные масштабные вызовы. Это и климатические изменения на планете, и пандемия коронавируса, и «очень агрессивное поведение РФ».

Также среди вызовов немецкий канцлер назвала политическое и экономическое усиление Китая, из-за которого возникает перераспределение сил в мире.