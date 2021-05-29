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Эдвард Маниура, глава города Люблинец, расположенного в Польше, решил самостоятельно демонтировать старую постройку, чтобы не расходовать бюджетные средства.

Данное решение польский мэр принял, когда выяснил, что на разбор здания потребуется около 25 000 злотых (примерно полмиллиона рублей). Он подумал, что тратить подобную сумму на снос было бы неразумно, поэтому, заручившись помощью нескольких работников мэрии, сам выполнил всю необходимую работу.

На демонтаж сооружения Маниуре и его помощникам потребовалось примерно два дня. Позднее он сообщил, что был рад помочь городскому бюджету сэкономить деньги, которые будут потрачены на более важные дела. Отмечается, что на месте разобранной постройки будет создана новая велосипедная стоянка.

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