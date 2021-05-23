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Дмитрий Медведев, замруководителя Совбеза РФ, рассказал, что он имел в виду, когда говорил об обязательной вакцинации.

Ранее Медведев сообщил, что прививки от коронавируса в стране ставят на добровольной основе. При этом он заявил, что в ряде ситуаций, когда обществу грозит опасность, страны могут ввести обязательную вакцинацию. Позднее бывший премьер-министр отметил, что тем самым он прокомментировал высказывания, сделанные на заседании ПАСЕ касательно принятого Европейским судом решения по вакцинации.

Согласно словам Медведева, чтобы прививать людей от COVID-19 на обязательной основе, необходимо вначале подготовить специальное постановление. Он напомнил, что вакцина позволяет создать коллективный иммунитет у населения, однако из-за медленного хода кампании могут начаться новые волны заболеваемости.

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