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Специалисты рассказали о незаметных физиологических признаках, которые указывают на чрезмерное употребление алкогольных напитков. Статью опубликовало издание Daily Mail.

Как сообщается, во время карантина, введённого из-за коронавируса, в Великобритании стали больше выпивать. В среднем британцы употребляли 14 единиц алкоголя в неделю – это на пять единиц больше, чем до пандемии.

По словам медиков, на то, что у человека начинаются проблемы с количеством употребляемого алкоголя, указывают проблемы с кожей. Так, из-за алкоголя страдает иммунитет, и это проводит к появлению кожных инфекций, и способствует образованию синяков даже от небольших ударов. Кроме того, алкоголь негативно влияет на печень и работу желудочно-кишечного тракта, из-за чего у людей меняется цвет кожи или появляются язвы.

Также злоупотребление алкоголем может привести к онемению или покалыванию в конечностях, и спровоцировать изжогу.

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