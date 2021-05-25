Мать Софии Сапеги Анна Дудич обратилась к президенту России за помощью в освобождении своей дочери.

Мать Софии оставила обращение к Путину на сайте администрации. Также она рассказала, что уже посетила посольство России, находящееся в Минске, написала в МИД и его представителю Марии Захаровой. На данный момент добраться до Софии ни у кого не получилось – ни у адвокатов, ни у сотрудников посольства.

Как отмечается, Софию задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая в минском аэропорту. В Белоруссии разыскивают Протасевича, так как он является основателем Telegram-канала NEXTA – в стране этот канал признан экстремистским. В итоге его арестовали после того, как самолёт Ryanair вынудили сесть в Минске. Вместе с ним арестовали и Сапегу.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что готовы защищать Софию Сапегу. Также надежду на её скорое освобождение выразил Дмитрий Песков.