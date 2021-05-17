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Вдова Олега Табакова Марина Зудина снялась в передаче «Сегодня вечером», но считает, что эпизод с ней необходимо вырезать.

Как отмечается, Зудина – редкий гость на ток-шоу, но на этот раз велось обсуждение интересных для неё тем, а именно, музыки 70-90-х годов, и потому она решилась на съёмки. Она продемонстрировала в Instagram наряд, в котором появилась на съёмках, и обратилась к подписчикам с просьбой посмотреть выпуск.

Но уже после съёмок Зудина пришла к выводу, что её присутствие было лишним. Как она отметила, кроме неё, там были профессиональные музыканты, и ей кажется, что она оказалась не особо уместной. Она заявила, что она бы сама вырезала эпизоды с её участием, и может быть, в итоге так и окажется.

Ранее Иван Ургант ответил Владимиру Жириновскому на угрозу закрыть его шоу “Вечерний Ургант”. Как он заявил, если Жириновский что-то заявляет, то все знают, что это не пустые слова.

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