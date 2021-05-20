читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Мальдив 19 мая объявили, что островам грозит полное исчезновение. Об этом сообщила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

Как она указала, Мальдивские острова сейчас являются наиболее уязвимой страной во всём мире. По словам Шауны, если люди не перестанут вредить природе такими же темпами, как это происходит сейчас, то к концу уже этого века Мальдив не будет.

Так, сейчас 80% Мальдив находятся всего лишь на один метр выше уровня моря. Таким образом, повышение уровня воды для них весьма опасно. Так, на 90% островов бывают наводнения, и на 97% – эрозия береговой линии. Шауна отметила, что для того, чтобы разобраться с проблемами климатических изменений, нужно, чтобы все страны начали сотрудничать в этом направлении.

Как считают эксперты Всемирного экономического форума, 80% жителей Земли ощутят на себе последствия изменения климата к 2050 году.

Ранее учёные установили, что изменение климата оказало влияние на наклон Земли. Было установлено, что за 40 лет полюса сместились на 4 метра.

Вам может понравиться

В научный совет Совбеза включили сотрудника ГРУ, ранее обвиняемого в распространении фейков о Covid

Александр Старунский, который включен в состав научного совета при СБ России, на Западе обвинялся в распространении недостоверных данных о коронавирусной инфекции, сообщает издание «Медуза» (внесено в перечень иноагентов Минюстом РФ).

Politico: Израиль был всего в шаге от вторжения в сектор Газа

Армия обороны Израиля была всего в одном шаге от наземной операции в секторе Газа, но Пентагон все же отговорил Тель-Авив от вторжения, сообщает американское издание Politico. По словам авторов, ссылающихся

Военнослужащих США забросали камнями в сирийской провинции Эль-Хасеке

В населенном пункте Аль-Джавадия, что в полусотне километров от Эль-Камышлы, сирийцы забросали камнями американских «освободителей». Такая реакция вполне понятна, так как военный контингент США находится в Сирии только для захвата
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 20 мая – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 мая – ясно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 мая – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 20 мая – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 20 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C |