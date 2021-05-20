Власти Мальдив 19 мая объявили, что островам грозит полное исчезновение. Об этом сообщила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

Как она указала, Мальдивские острова сейчас являются наиболее уязвимой страной во всём мире. По словам Шауны, если люди не перестанут вредить природе такими же темпами, как это происходит сейчас, то к концу уже этого века Мальдив не будет.

Так, сейчас 80% Мальдив находятся всего лишь на один метр выше уровня моря. Таким образом, повышение уровня воды для них весьма опасно. Так, на 90% островов бывают наводнения, и на 97% – эрозия береговой линии. Шауна отметила, что для того, чтобы разобраться с проблемами климатических изменений, нужно, чтобы все страны начали сотрудничать в этом направлении.

Как считают эксперты Всемирного экономического форума, 80% жителей Земли ощутят на себе последствия изменения климата к 2050 году.

Ранее учёные установили, что изменение климата оказало влияние на наклон Земли. Было установлено, что за 40 лет полюса сместились на 4 метра.