Восполнение пробелов в законодательстве перекроет для депутатов ЗакСа возможность наживаться на корректировках Генплана. Об этом говорил в ходе своего отчета губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ходе оглашения отчета о деятельности правительства за прошлый год перед депутатами Заксобрания Петербурга губернатор Александр Беглов ответил на ряд провокационных вопросов от парламентариев. Один из них задала депутат Оксана Дмитриева, поинтересовавшаяся действиями правительства в вопросе изменения статуса промышленных территорий на жилые зоны, который актуален в городе последние 15 лет.

По словам градоначальника, из-за недоработки в законодательстве перевод статуса земель лишал город дополнительных поступлений в бюджет. В частности, не было четких указаний для инвесторов при постройке жилых комплексов возводить также объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Беглов отметил, что эту нагрузку брал на себя Смольный, что и привело к нестабильности в строительной сфере.

«То есть перевели землю, построили жилье, а соцобъекты, инженерную и транспортную инфраструктуру город строит за свой счет, за счет налогоплательщиков. Это неправильно, это усугубило тот дисбаланс между жилой застройкой и социальной», – сообщил Беглов.

Александр Беглов отметил, что сейчас городское правительство работает над устранением этого дисбаланса. По словам градоначальника, идет работа по изменению законодательства, которое позволит направить поток средств от изменения статуса промышленных земель и создать новые рабочие места для граждан. Ранее Беглов обратился с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину, который поддержал намерение властей Петербурга и поручил федеральному правительству помочь Смольному, в том числе разработать изменения в законодательстве.

Согласно действующим законам, изменение статуса промышленных и сельскохозяйственных земель происходит только с согласования депутатов Законодательного собрания Петербурга. Данное обстоятельство стало причиной коррупции в петербургском парламенте. Так, определенные промышленные участки инвесторы покупают по низкой цене. Депутаты вносят необходимые изменения в Генплан города, что в несколько десятков раз увеличивает стоимость объекта. Окончательную резолюцию на перевод промзон в жилые территории ставит спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По некоторым данным, лояльность парламентариев оценивается в 25-30% от конечной стоимости земли после внесенных изменений.