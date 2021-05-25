читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Лукашенко, белорусский лидер, сегодня, 25 мая, собирается сделать заявление касательно принудительной посадки пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, в котором находился Роман Протасевич, создатель оппозиционного проекта NEXTA.

Данная информация была размещена на канале «Пул Первого» в «Телеграме», который приближен к пресс-службе главы государства. Лукашенко должен будет выступить с речью, в рамках которой прокомментирует случившееся событие. В СМИ напоминают, что 23 мая самолет ирландского авиаперевозчика экстренно сел в минском аэропорту после получения сообщения о наличии взрывного устройства на его борту.

В воздух был поднят белорусский истребитель МиГ-29, который сопроводил авиалайнер. Сразу же после посадки самолета правоохранительные органы Белоруссии задержали Протасевича, который обвиняется в экстремизме. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.

Вам может понравиться

Европейский вуз потребовал отпустить свою студентку, которую задержали вместе с Протасевичем

23 мая в Белоруссии задержали Романа Протасевича – одного из основателей Telegram-канала Nexta. Как оказалось, также была задержана россиянка София Сапега. София является студенткой Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) из Литвы.
  • Анна
  • 24.05.2021
  • читать 1 минуту

Вооружённые силы Великобритании отказались от модернизации БМП Warrior

В Великобритании решили отказаться от проведения модернизации БМП Warrior. Об этом заявил генерал Марк Карлтон-Смит. Кроме того, они постепенно будут отказываться от использования данных боевых машин. Как отметил генерал, решение
  • Анна
  • 23.05.2021
  • читать 1 минуту

Репортер Associated Press рассказала об увольнении из-за поддержки Палестины

Эмили Уайлдер, репортершу из США, уволили из информагентства Associated Press спустя 14 дней после работы в нем из-за поддержки палестинцев. Представители издания сообщили, что журналистку уволили по причине нарушения политики
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 25 мая – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 20 °C |