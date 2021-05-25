Александр Лукашенко, белорусский лидер, сегодня, 25 мая, собирается сделать заявление касательно принудительной посадки пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, в котором находился Роман Протасевич, создатель оппозиционного проекта NEXTA.

Данная информация была размещена на канале «Пул Первого» в «Телеграме», который приближен к пресс-службе главы государства. Лукашенко должен будет выступить с речью, в рамках которой прокомментирует случившееся событие. В СМИ напоминают, что 23 мая самолет ирландского авиаперевозчика экстренно сел в минском аэропорту после получения сообщения о наличии взрывного устройства на его борту.

В воздух был поднят белорусский истребитель МиГ-29, который сопроводил авиалайнер. Сразу же после посадки самолета правоохранительные органы Белоруссии задержали Протасевича, который обвиняется в экстремизме. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.