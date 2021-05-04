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80 экс-сотрудников силовых структур Беларуси указом президента Александра Лукашенко лишены званий за «дискредитацию чести и достоинства военнослужащих». Пресс-служба главы государства отметила, что это связано с протестами, начавшимися в стране в прошлом году.

В указе говорится, что уволенные и лишенные званий сотрудники участвовали в протестных акциях и даже сами их иногда организовывали. Кроме того, они публиковали в интернете призывы к радикальным и экстремистским действиям. Все это они делали в условиях политического кризиса, что еще сильнее ударило по репутации армии.

Некоторые из силовиков отделались только потерей звания. Но многие из тех, кто поддерживал и раздувал протестные настроения, сейчас являются фигурантами уголовных дел. Причем не только за участие в незаконных митингах, но и за терроризм.

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