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После беседы с премьер-министром Романом Головченко президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни Европа, ни Соединенные Штаты даже не попытались оказать стране помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Лукашенко отметил, что ООН и ВОЗ все время твердят, что нужно оказать помощь то одной, то другой стране. Но в сторону Беларуси даже никто не посмотрел, хотя она затратила крупные средства на борьбу с пандемией.

«Ну, не помогли и не надо, не просим мы их», – заявил глава государства.

По его словам, Белоруссия и без помощи Запада, который умеет только гайки завинчивать, лечила и продолжает лечить своих граждан. Лукашенко также сообщил, что врачи, которые борются с инфекцией в красных зонах, будут и дальше поддерживаться государством.

С момента начала пандемии в Беларуси заразились коронавирусом 362 594 человека. За тот же период пандемия унесла жизни 2582 граждан страны.

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