Великобритания решила поучаствовать в «сдерживании России» и направила в Эстонию 200 единиц боевой техники. Пятьдесят из них – это танки Warrior, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на английскую газету Daily Star.

Боевая техника, а также 800 военнослужащих Королевских Сил призваны поддержать прибалтийские государства, а также американских десантников, высадившихся в Эстонию несколькими днями ранее. Переброска осуществляется на пароме, который уже вышел из Саутгемптона. Натовские военные чиновники заявляют, что техника станет своеобразным «пакетом заверений» для Украины и других стран Восточной Европы.

Эксперты считают, что подобные действия Великобритании, которая ранее также отправила в Черное море два боевых корабля, могут вынудить Россию вернуть свои войска в Крым и к украинским границам. Лондон создает напряжение в регионе и Москве необходимо предпринимать меры для своей защиты.