Один из жителей Ливана, пытавшихся перейти границу Израиля, умер от ран, полученных в результате обстрела с израильской стороны, сообщает информационное агентство «РИА Новости».

Издание ссылается на очевидцев инцидента. Они рассказывают, что жители Ливана митинговали на границе с Израилем, требуя оставить Палестину в покое. В какой-то момент они приблизились к рубежам страны на небезопасное расстояние. Израильские военные сперва произвели несколько выстрелов в воздух, а затем из танков раздались очереди, одна из которых задела ливанца.

Несмотря на то, что его быстро доставили в больницу, врачи ничего не смогли сделать, так как ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, что армия Ливана в тесной связке с миротворцами ООН в настоящий момент проводит расследование инцидента с обстрелом Израиля со стороны этого государства. Сообщается, что с ливанской территории по нему было выпущено сразу три ракеты, однако они не долетели до целей и упали в море.