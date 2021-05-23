Восстания боевых роботов, разрабатываемых Россией, не будет, успокаивает военный эксперт Виктор Литовкин. Также он рассказывает о скором применении этих машин для самых различных военных и антитеррористических целей.

Фильмы про Терминаторов не могут воплотиться в реальности, поясняет эксперт. Боевые роботы создаются и программируются людьми, поэтому они просто не способны «выйти за рамки» заложенного в них поведения и «восстать против человечества».

Леонков напомнил, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы образцы боевых роботов «Уран-9». Он отметил, что эти машины станут идеальным решением в операциях против террористов и диверсантов. Они смогут разминировать разнообразные объекты либо устанавливать мины в оборонительных целях, уничтожать позиции противника, выполнять другие важные функции.

В то же время эксперт считает, что боевые роботы не будут широко использоваться в военных целях. Так, колонны этих машин точно не пойдут в рукопашную в случае полномасштабной войны.