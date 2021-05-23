читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Восстания боевых роботов, разрабатываемых Россией, не будет, успокаивает военный эксперт Виктор Литовкин. Также он рассказывает о скором применении этих машин для самых различных военных и антитеррористических целей.

Фильмы про Терминаторов не могут воплотиться в реальности, поясняет эксперт. Боевые роботы создаются и программируются людьми, поэтому они просто не способны «выйти за рамки» заложенного в них поведения и «восстать против человечества».

Леонков напомнил, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы образцы боевых роботов «Уран-9». Он отметил, что эти машины станут идеальным решением в операциях против террористов и диверсантов. Они смогут разминировать разнообразные объекты либо устанавливать мины в оборонительных целях, уничтожать позиции противника, выполнять другие важные функции.

В то же время эксперт считает, что боевые роботы не будут широко использоваться в военных целях. Так, колонны этих машин точно не пойдут в рукопашную в случае полномасштабной войны.

Вам может понравиться

Случайно сбитый на Донбассе беспилотник стал причиной массовой драки между бойцами ВСУ

Военнослужащие ВСУ по чистой случайности сбили беспилотный аппарат, запущенный украинскими же разведчиками, и оказались из-за этого в лазарете, сообщает представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он отмечает, что попадание

Самолет разведчик шведских ВВС устроил несколько провокаций на границе с Калининградской областью

Шведский разведывательный самолет совершил полет в непосредственной близости от границ российского воздушного пространства, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на специализированные мониторинговые ресурсы. Авторы публикации отмечают, что в ходе этого полета

Захарова ответила на высказывание главы МИД Австрии об отношениях ЕС и России

Антироссийские санкции и агрессивная риторика Брюсселя по отношению к РФ привели к тому, что целый ряд гуманитарных, экономических и политических проектов, реализуемых в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, пришлось просто закрыть.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 18 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 23 мая – ясно, до 11 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 18 °C |