В пассажирский салон лайнера авиакомпании Air India, направляющегося из Нью-Дели в американский Ньюарк, проникла летучая мышь. Она внезапно появилась из своего укрытия и начала летать по салону, приковав к себе внимание пассажиров. После нескольких кругов животное скрылось в отсеке с продуктами питания.

«Только это осталось увидеть в 2021 году», – прокомментировал происшествие индийский журналист Тарун Шукла.

Он отметил, что экипаж самолета, находящегося в воздухе около получаса, принял решение вернуться обратно в Индию. Через некоторое время на официальном сайте издания Daily Mail появилось сообщение, что после посадки летучая мышь была обнаружена мертвой рядом с одним из пассажирских кресел.

В феврале текущего года подобная история произошла с котом, который из ниоткуда возник в пилотской кабине и начал бросаться на командира экипажа. В результате тот также решил вернуться в пункт отправления в Судане.