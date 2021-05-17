Подводные лодки проекта 677, которые спущены на воду еще в 60-х годах прошлого столетия, выведут из состава флота после достройки всех десяти субмарин «Борей». Скорее всего это случится до 2030 года, рассказал член Морской коллегии при российском правительстве Владимир Поспелов.

Он заявил, что на 2030 год запланировано завершение строительства всех 10 атомных подлодок проекта «Борей». Тогда же будет принято решение о выводе старых субмарин из состава ВМФ.

По словам Поспелова, подводные лодки проекта 667БДРМ, которые представляют собой модернизированный вариант 677, сейчас имеются в распоряжении Тихоокеанского и Северного флотов. Впервые они увидели свет чуть позже середины двадцатого века. Впрочем, субмарины регулярно обновлялись, их оснащали самыми последними технологиями и вооружением. Однако совсем скоро возможности для модернизации будут полностью исчерпаны.