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В список недружественных государств включены те страны, которые делают враждебные шаги по отношению к России, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В настоящий момент это Соединенные Штаты и Чехия, которые как раз и включены в недавно озвученный перечень.

Лавров рассказал, что именно из-за таких шагов Россия была вынуждена принять решение о «выравнивании» условий, в которых выполняют свои функции посольства упомянутых стран в России и дипломаты РФ на их территории.

«В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц – как граждан России, так и граждан третьих стран – до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», – пояснил руководитель МИД.

По его словам, Соединенные Штаты арестовали недвижимость российских посольств, из-за чего РФ даже не может узнать, в каком она находится в состоянии. Кроме того, как США, так и Чехия взялись за высылку дипломатов, которая также расценивается как недружественные шаги.

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