Россия готова выстраивать отношения с Западом только в том случае, если он будет уважать ее традиции и историю, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание». Он также отметил, что РФ не откажется от унаследованного от предков чувства собственного достоинства.

Лавров назвал ключевой целью внешней политики России благополучие своих граждан. По его словам, отличительными чертами россиян во все времена были чувство национальной гордости, стремление прийти на помощь слабым и патриотизм. Причем эти качества, унаследованные через много веков, применяются как в быту, так и в политике по отношению к другим странам.

Напомним, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лавров выразил готовность России «разгрести» те завалы в отношениях с Соединенными Штатами, который оставил в наследство президенту Джо Байдену его предшественник Дональд Трамп.