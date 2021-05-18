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Ксения Собчак на своей Instagram-странице ответила подписчикам, которые недавно раскритиковали её фигуру.

Так, некоторое время назад журналистка опубликовала фото с пляжа, на которых позирует в летнем платье длиной до колена. В комментариях поклонники тут же перепугались за Ксению, которая, как они посчитали, выглядит слишком худой. Её назвали «скелетом» и «тростинкой», и посоветовали набирать вес.

Вскоре Собчак отреагировала, опубликовав фотографию, на которой она показывает средний палец, и подписав кадр цитатой из социальной рекламы в защиту женщин: «Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся». В конце она нецензурно указала, куда стоит пойти всем критикам.

Реакция Собчак вызвала одобрение у поклонников, которые положительно высказались насчёт её смелости.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала слухи о наличии у неё израильского паспорта. Также она потребовала извинений за эту ложь.

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