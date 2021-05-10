Ксения Собчак дала ответ на недавно распространившиеся слухи о том, что у неё есть израильское гражданство.

Как отмечается, поводом для появления этих слухов стала публикация Собчак в Instagram, в которой она поделилась информацией о существующей в Израиле традиции вспоминать погибших во времена войны. Она указала, что это проводится тихо и без «лишней помпы». Как заявила Ксения, что-то подобное можно было устроить и в России.

Сообщение об израильском гражданстве Собчак было опубликовано в Telegram-канале «Героиня Татлера». На это Ксения в своём Telegram-канале резко ответила, что ни у неё, ни у её сына нет иного гражданства, кроме российского. Собчак в своём сообщении назвала себя патриотом и указала, что, в отличие от некоторых чиновниц, рожала ребёнка не во Франции и второго гражданства не имеет.

Также Собчак посоветовала принести ей извинения за распространяемую ложь.

Ранее на Украине потребовали лишать украинского гражданства тех жителей страны, кто получил российское гражданство. Инициатива была поддержана 70 депутатами из 75.