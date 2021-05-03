Если участники «минского формата» переговоров попытаются скрыть «свои истинные намерения» или отойти от главной темы установления мира на Донбассе, Украина выйдет из соглашений, заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Он заявил, что «реанимировать» формат не удалось, поэтому срочно нужны какие-то изменения. Сам Кравчук предлагает перенести место встреч из Минска в одно из авторитетных европейских государств и отправлять на переговоры чиновников, занимающих высокие посты в своих странах.

Он заявил, что на последних встречах появились разумные предложения, которые должны стать первыми шагами к восстановлению мира. По словам Кравчука, внесла их российская сторона. Речь идет об улучшении механизма, который предусмотрен для наказаний за нарушение перемирья.

Напомним, что Минские соглашения были подписаны еще в 2015 году, однако Киев отказывается их выполнять, постоянно придумывая какие-то новые условия и стратегии.