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Американское военное издание Defense One сообщает, что окончание эпохи космических запусков американских ракет-носителей с двигателями российского производства близится к скорому завершению, которое намечено осуществить досрочно – уже после 6 пусков, при имеющемся у Космических сил США разрешении на 18 подобных операций. Таким образом, Космические силы США опережают график в запланированном прекращении использования вызывающего споры ракетного двигателя РД-180 российского производства для санкционированных Конгрессом запусков.

Генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель начальника отдела космических операций, в среду, 26 мая сообщил подкомитету Сената по вооруженным силам и стратегическим вооружениям, что, хотя американские вооруженные силы имеют разрешение Конгресса на использование российского ракетного двигателя РД-180 для еще 18 запусков, текущие планы Космических сил США предусматривают использовать их только для шести запусков.

После этого, как сказал Томпсон, «у нас будут две отдельные компании-подрядчика с возможностями запуска, которые больше не будут полагаться на двигатель РД-180».

Этими двумя возможностями запуска, по информации Defense One, станут двигатели SpaceX Merlin, который сейчас используется на тяжелой ракете Falcon Heavy, и Blue Origin BE-4, который на данный момент применяется на ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA).

Defense One напоминает, что именно унаследованная от ULA ракета Atlas 5 использовала двигатель РД-180 российского производства с 2000 года. Это было болезненным вопросом в среде американских конгрессменов, особенно для покойного сенатора Джона Маккейна из штата Аризона, который заявил в июне 2016 года, что «покупка этих двигателей приносит финансовую выгоду соратникам Владимира Путина, в том числе лицам, находящимся под санкциями США, и субсидирует российский военно-промышленный комплекс».

Сейчас же Майк Раундс, занимающий пост младшего сенатора США от Южной Дакоты, заявил генералу Томпсону, что сообщенная им новость «сделала бы Джона Маккейна очень счастливым».

 

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