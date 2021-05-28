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Представители российского Минобороны сообщили, что корабль «Геннадий Дмитриев», предназначенный для транспортировки боеприпасов, спустят на воду уже 1 июня.

Отмечается, что данное событие произойдет в Рыбинске на территории судостроительного предприятия «Вымпел». На нем будет присутствовать семья Дмитриева, в честь которого было названо судно. Речь идет о самом крупном морском транспорте, созданном за все время существования завода.

Перевозчик боеприпасов проекта 20360М создается по заказу российского оборонного ведомства. Его строительство началось около четырех лет назад. В длину он достигает 77 метров, а в ширину – 15,8 метра. На нем имеются два грузовых отсека, платформа для транспортировки контейнеров и кран, способный поднимать грузы весом до 20 тонн.

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