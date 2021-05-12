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Вооруженное столкновение между сектором Газа и Израилем постепенно превращается в полномасштабную войну. Впервые за все время конфликта Тель-Авив и другие израильские города столкнулись со столь ожесточенными ракетными обстрелами. Ночью в столице постоянно звучал сигнал воздушной тревоги.

Система «Железный купол» продолжает успешно перехватывать ракеты, но их становится слишком уж много. Если раньше комплекс сбивал все летящие на Израиль боеприпасы еще на подлете, то теперь все стало гораздо хуже. Большинство ракет было уничтожено прямо над центрам столицы.

Сегодня Израиль был вынужден перенаправить все международные рейсы на Кипр и закрыть аэропорт Бен Гурион. Кроме того, во многих городах идут вооруженные столкновения между израильтянами и палестинцами. Ситуация близка к тому, чтобы выйти из-под контроля полностью.

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