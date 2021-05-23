Роспотребнадзор в последнее время стал все чаще выявлять на крупных предприятиях поддельную пищевую продукцию. Так, недавно журналисты писали о контрафактном масле «Традиционное» производства подмосковной компании «Алтико», обнаруженном на одном из складов комбината «ТК Северная Столица» ленинградским областным управлением ведомства.

Поскольку эта проблема относится не только к школам, но и к детским садам, эксперты занялись рассмотрением вопроса, касающегося фиксации нарушений в дошкольных учреждениях, где дети в силу возраста не могут сфотографировать некачественную продукцию.

Показательно, что помимо «ТК Северная Столица», недавно контрафакт выявили на комбинате ООО «Серна». В ходе проверки предприятия Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружило на складах компании пшеничную и рисовую крупу, не отвечающую требованиям ГОСТа. Несмотря на то, что специалисты предписали изъять некачественную продукцию, как и в случае с «ТК Северная Столица», неизвестно, в каком объеме она все же дошла до образовательных учреждений. Причем если родители школьников могут пожаловаться на питание от «Серны», то по указанным выше причинам тоже самое трудновыполнимо для родителей воспитанников детсадов.

Учитывая жалобы на комбинаты со стороны родителей учеников школ, вероятно, тоже самое могло произойти и детскими садами. Более того, стоит учитывать особенность, что пищекомбинаты только поставляют продовольствие в дошкольные заведения, при этом не участвуя в приготовлении самих блюд. В связи с этим проверить качество продукции и выявить нарушения намного сложнее.