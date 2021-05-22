После появления в 2015 году двух фронтовых бомбардировщиков Су-24М рядом с турецкой границей командующий ВВС страны Абидин Юнал отдал приказ сбивать российские самолеты. Об этом в ходе судебного заседания рассказал штаб-полковник Али Дурмуш.

Он поведал, что 24 ноября 2015 года два Су-24М нарушили границу турецкого воздушного пространства. Сразу же после этого Абидин Юнал отдал приказ атаковать российские самолеты. Что и было сделано. Турецкий F-16 нанес удар и сбил бомбардировщик практически на границе с сирийской провинцией Латакия.

Заявление штаб-полковника стало сенсационным, так как Турция до последнего момента стремилась скрыть причастность военного командования к уничтожению Су-24М. Кроме того, именно показания Али Дурмуша позволили подтвердить, что удар по российскому самолету был нанесен именно с истребителя F-16.