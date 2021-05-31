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Капитальный ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» превратят его в самый мощный ракетный корабль российского флота. На него планируется установить 92 шахты зенитно-ракетного комплекса С-300ФМ, 80 ячеек вертикальной пусковой установки УКСК, а также 20 противолодочных ракет «Водопад» или торпед.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что всего на корабле будет около 200 противокорабельных, противолодочных, зенитных и крылатых ракет.

Несмотря на это, основными кораблями флота все же станут фрегаты, относящиеся к проекту 22350. Это уже используемые сегодня «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков», а также «Адмирал Головко», который поступит на вооружение в ближайшее время.

Напомним, что ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» ремонтируется еще с 1999 года. Фактически работы по капитальному ремонту и модернизации начались только в 2013-м. Завершить их предприятие «Севмаш» планирует через 2-4 года.

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