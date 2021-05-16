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Через несколько десятилетий кофе вполне может превратиться в дефицит, а некоторые его сорта вообще исчезнут, считают ученые из Института климатических изменений в Германии. Они провели компьютерное моделирование, которое показало будущее бодрящего напитка.

Выяснилось, что сильнее всего глобальное потепление ударит по эксклюзивным кофейным сортам. Одни из них исчезнут полностью, а другие станут гораздо быстрее созревать из-за повышенных температур, что изменит все их свойства.

Ученые считают, что производителям кофе уже сейчас нужно задумываться о его выращивании на новых плантациях. В настоящий момент идеально для этой цели подходит высокогорье, но в ближайшие годы потребуется искать другие варианты. В противном случае бодрящий напиток станет раритетом.

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