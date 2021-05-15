Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что фраза президента РФ Владимира Путина о том, что соседнюю страну кто-то превращает в «анти-Россию», сказана не просто так. И к ней нужно отнестись максимально серьезно.

Климкин заметил, что раньше Путин не использовал такую риторику в отношении Украины. Сейчас же он заявляет, что Киев превратился в источник бесконечных проблем для Москвы. Это может означать, что Россия готовит жесткий и асимметричный ответ именно для Украины.

В любом случае, уверен дипломат, это высказывание не предвещает Киеву ничего хорошего.

Напомним, что Владимир Путин в пятницу в ответ на вопрос о домашнем аресте Виктора Медведчука заявил, что на Украине стартовала «зачистка политического поля». Он отметил, что «кто-то» делает из нее антипода России. Также президент считает, что соседнее государства превратилось в территорию, требующую особого внимания в рамках обеспечения безопасности РФ,