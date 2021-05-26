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Заявления Литвы, в которых она осуждает действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, совершенно бессмысленны. Вильнюс не имеет возможности противостоять Пекину, поэтому он не имеет никакого морального права принимать подобные документы, уверены китайские эксперты.

Авторы статьи в издании Хуаньцю шибао уверены, что заявление Литвы – это очередной способ продемонстрировать верность своим хозяевам из Вашингтона. Вполне вероятно, она теперь рассчитывает на какие-то преференции или бонусы от Соединенных Штатов.

Согласны с экспертами и китайские пользователи сети.

«Эта Литва, которая обрызгала Китай таким количеством слюны, уже не знает иных способов получить немного объедков со стола своего американского хозяина?», – поинтересовался комментатор под ником Хищник.

В основном читатели сыпали оскорблениями в адрес Литвы. Так, ее назвали маленькой страной-козявкой и гороховым шутом, собачьей страной, «подгавкивающей» США и уродливым государством, ненавидящим своих соседей. Один из комментаторов заявил, что даже земляные черви имеют в мире больше влияния, чем Вильнюс.

«Литва — это просто жучок, кусает небольно, но потом очень сильно чешется. Лучше всего раздавить его ногой», написал _sxiEkE.

Напомним, что в минувшую субботу Литва заявила о своем выходе из сотрудничества Европы с Китаем из-за событий в Синьцзяне. Именно такие ее действия вызвали гнев жителей КНР.

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