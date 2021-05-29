В китайском информационном агентстве Sina сообщили, что пролет ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России над средиземноморской акваторией является опасным прецедентом для Североатлантического альянса.

Авторы материала напоминают, что на российской базе Хмеймим были размещены сразу 3 бомбардировщика. На опубликованных военными фотоснимках можно увидеть, что эти самолеты оснащены противокорабельными ракетами X-22, которые идеально подходят для потопления боевых судов. Тем самым РФ демонстрирует США серьезность своих намерений в отношении Ближнего Востока.

Китайские эксперты отметили, что Ту-22М3 в свое время смог сыграть важную роль в сдерживании японских и американских ВМС на Дальнем Востоке. Их появление в Сирии указывает на то, что Россия в будущем может разместить на данной базе и другие свои ракетоносцы.