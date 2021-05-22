Высказывание президента РФ Владимира Путина о готовности государства «выбить зубы» желающим «откусить» у него часть территории восхитило китайских читателей издания «Гуаньча». Они назвали это заявление «дерзким», а также предложили своим властям перенять российскую тактику.

Один из читателей восхищенно заметил, что Россия выбрала очень грамотный подход в отношении потенциальных противников.

«Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – написал он.

Также некоторые читатели отметили, что «сдерживание российской агрессии» практикуют лишь те государства, которые видят в РФ сильного конкурента и пытаются от него избавиться. Однако Москва все их усилия сводит на нет.

«Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – уверен один из читателей.

Кроме того, многие пользователи пожелали Москве «выбить зубы американскому псу», который постоянно пытается «укусить» Россию.