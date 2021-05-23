Китай разработал «руку-манипулятор» для своей космической станции, чтобы «ловить» американские спутники, заявил генерал Джеймс Дикинсон, возглавляющий Космические силы Соединенных Штатов. Он отметил, что китайское изобретение грозит атаками на навигационные объекты, из-за чего может быть нанесен серьезный вред истребителям и авианосцам США, а также другому вооружению, ориентирующемуся по GPS.

Рука-манипулятор, которая так напугала американцев – это роботизированное устройство десятиметровой длины. Оно предназначено для захвата и притягивания космических кораблей, идущих на стыковку со станцией. Кроме того, китайские инженеры сообщают о возможности с помощью «руки» собирать самый различный космический мусор.

В Поднебесной также заявили, что подобные механизмы давно используются практически на всех китайских космических объектах. Никакого вреда спутникам США они не наносили и не собираются делать этого в будущем.