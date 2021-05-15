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Китайская баллистическая ракета JL-3, которой сейчас оснащаются субмарины класса «Цзинь» — это оружие, способное заставить содрогнуться всю Америку, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он также отметил, что именно эти ракеты позволят Китаю бросить вызов Соединенным Штатам.

Все дело в том, что выпущенная с подводной лодки ракета способна поражать цели на расстоянии до 14 тысяч километров. Это означает, что она долетит даже до тех городов США, которые находятся вдали от границ.

Литовкин также рассказал, что на каждую субмарину может быть установлено четыре ракеты JL-3. Каждая из них по дальности поражения целей превосходит любые американские боеприпасы, поэтому Китай получает явное преимущество перед США. И мощный инструмент сдерживания на тот случай, если Вашингтон вдруг надумает атаковать Поднебесную империю.

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  • 14.05.2021
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