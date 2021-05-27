Китайская компания China North Industries Group разметила изображения трехмерной модели новейшего стелс-бомбардировщика Xian H-20.

В издании The Times отметили, что этот боевой самолет невидим для радаров, поэтому может незаметно нанести удары по американским территориям. На картинке можно увидеть стабилизаторы на хвосте, тонкие сопла, радиолокационную систему и оружейный отсек. Внешне новинка похожа на B-2, стоящий на вооружении ВВС США.

Отмечается, что новый самолет заменит H-6, который используется Китаем уже несколько десятков лет, регулярно проходя модернизацию. Согласно предварительным сведениям, стелс-бомбардировщик способен преодолевать почти 8 тысяч километров без дозаправки. Скорее всего, его будут оснащать крылатыми ракетами, как с обычными, так и ядерными боеголовками. При этом он вряд ли сможет летать на сверхзвуковой скорости, так как для Минобороны КНР важна незаметность и дальность полета.