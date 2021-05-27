читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайская компания China North Industries Group разметила изображения трехмерной модели новейшего стелс-бомбардировщика Xian H-20.

В издании The Times отметили, что этот боевой самолет невидим для радаров, поэтому может незаметно нанести удары по американским территориям. На картинке можно увидеть стабилизаторы на хвосте, тонкие сопла, радиолокационную систему и оружейный отсек. Внешне новинка похожа на B-2, стоящий на вооружении ВВС США.

Отмечается, что новый самолет заменит H-6, который используется Китаем уже несколько десятков лет, регулярно проходя модернизацию. Согласно предварительным сведениям, стелс-бомбардировщик способен преодолевать почти 8 тысяч километров без дозаправки. Скорее всего, его будут оснащать крылатыми ракетами, как с обычными, так и ядерными боеголовками. При этом он вряд ли сможет летать на сверхзвуковой скорости, так как для Минобороны КНР важна незаметность и дальность полета.

Вам может понравиться

Лавров напомнил Турции, что поощрение Украины по Крыму посягает на целостность России

Сергей Лавров, руководитель российского МИД, отметил, что Москва продолжает доводить до Анкары мысль о том, что поддержка действий Киева по Крыму сравнима с посягательствами на целостность страны. Согласно его словам,

Украинские СМИ сообщили о приостановке ремонта и модернизации вооружения для ВСУ

Сергей Згурец, военный эксперт, опубликовал материал в украинском агентстве Defense Express, в котором заявил о приостановке ремонта и модернизации вооружения для ВС Украины. Согласно его словам, из-за бездействия военных и

Следов наркотиков в крови солиста Maneskin не обнаружили

Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что следов наркотиков в крови солиста Maneskin Давида Дамиано не обнаружено. Как отмечается, недавно в Сети распространилось видео, на котором Давид во время ожидания объявления
  • Анна
  • 25.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 мая – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 27 мая – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 27 мая – пасмурно, до 17 °C |