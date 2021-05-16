Тибетские гиды установят на Эвересте разделительную линию, призванную оградить китайских альпинистов от непальских скалолазов. Все дело в том, что в Непале сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Китай уже запретил восхождение на Эверест со своей стороны иностранным туристам. В настоящий момент подниматься на вершину могут только альпинисты из Поднебесной империи.

Непал, напротив, выступает за отсутствие каких-либо ограничений. Он дает возможность пониматься на Джомолунгму всем желающим, имеющим соответствующее разрешение. В Китае считают, что именно поэтому заболеваемость коронавирусом на непальской территории не уменьшается.