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Тибетские гиды установят на Эвересте разделительную линию, призванную оградить китайских альпинистов от непальских скалолазов. Все дело в том, что в Непале сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Китай уже запретил восхождение на Эверест со своей стороны иностранным туристам. В настоящий момент подниматься на вершину могут только альпинисты из Поднебесной империи.

Непал, напротив, выступает за отсутствие каких-либо ограничений. Он дает возможность пониматься на Джомолунгму всем желающим, имеющим соответствующее разрешение. В Китае считают, что именно поэтому заболеваемость коронавирусом на непальской территории не уменьшается.

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