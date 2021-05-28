Американские корабли и самолеты все чаще стали мелькать у границ Китая. Фактически, повторяется та же история, что и с Россией. США намерены давить на Поднебесную империю сперва своими силами, а затем и с привлечением других государств, пишет китайское издание Sohu.

Авторы отмечают, что КНР следит за всеми действиями Соединенных Штатов, ведет наблюдение имеющимися в арсенале способами. Но их явно мало для того, чтобы поставить зарвавшуюся Америку на место.

По словам экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», Пекину нужно воспользоваться тактикой Москвы. Так, она регулярно отправляет свои истребители для перехвата разведывательных самолетов Альянса, изгоняет из своих территориальных вод корабли ВМС США и Великобритании, действует жестко и решительно в ответ на провокации.

Такая реакция заставляет НАТО призадуматься над тем, стоит ли вообще лезть в Россию, которая когда-нибудь может утомиться от провокаций и потопить корабль или сбить самолет.