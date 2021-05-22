Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что к играм стоит относиться адекватнее.

Своё заявление он озвучил во время проведения «Большого школьного пикника». Так, Кириенко указал на то, что сильное увлечение компьютером имеет риски, поэтому всегда необходимо соблюдать баланс. Однако также Кириенко указал на то, что, к примеру, популярную игру DotA по своей интеллектуальной сложности можно сравнить с шахматами, но она имеет существенное преимущество, так как является командной игрой, а шахматы – индивидуальной.

Как сообщил Кириенко, игра помогает с детства приучить к тому, что в одиночестве человек мало чего добьётся и ему придётся работать в команде. Этот навык, как он считает, очень пригодится в жизни.

Ранее мы сообщали, что платформа Steam запретила публикацию эротической игры на своей площадке. Свою позицию представители платформы объяснили тем, что они не публикуют порнографии.