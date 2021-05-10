Платформа Steam отказала в размещении в своём цифровом магазине видеоигре Holodexxx.

Как отмечается, это игра с порнографическим содержанием, и она уже неоднократно получала отказ в размещении на платформе. Так, в первый раз создатели игры пытались опубликовать версию, где были танцующие обнажённые девушки. В следующий раз они предложили ознакомиться с анатомией обнажённой трёхмерной модели. Она была создана на основе снимков тела порноактрисы Марли Бринкс.

На запросы разработчиков у представителей Steam объяснить, как можно получить разрешение на публикацию игры, ответа не последовало. После этого они разработали версию игры с историей и геймплеем, в которой можно было раздевать 3D-моделей при помощи VR-взаимодействий.

Но и в этом случае платформа Steam отказала, заявив, что они не публикуют порнографии. В итоге разработчики игры сообщили, что больше не будут пытаться разместить свою игру в Steam.

Ранее компания Capcom показала новый трейлер Resident Evil 4 VR и продемонстрировала элементы геймплея. Выход игры запланирован на 2021 год.