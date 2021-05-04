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Вместо того, чтобы заниматься решением многочисленных внутренних проблем, Украина постоянно придумывает для России все новые и новые планы нападения на себя. После того как российские войска покинули приграничные территории и вернулись к местам постоянной дислокации, Киев озвучил очередной сценарий их «вторжения».

Украинское издание «Главред» подсказывает России, что для разблокировки подачи воды в Крым она должна напасть сразу с двух сторон. Сухопутные силы якобы намереваются атаковать направление Мариуполь – Красноперекопск, десант с моря в то же время собирается захватить водозабор Краснознаменского канала.

Такой хитрый план, придуманный «Главредом», по словам журналистов, даст РФ возможность перекрыть подачу воды из Днепра в Херсонскую область и тем самым обеспечит ей наличие предмета для торга.

Единственное, что отсутствует в планах Украины по захвату себя же – это логика. Если Москва вдруг надумает атаковать ее, то вряд ли дело ограничится только Северо-Крымским каналом. Устраивать побоище, навлекать на себя новые санкции со стороны Запада лишь для того, чтобы пустить воду в Крым – это немного странно. Поэтому украинские планы нужно сразу продлевать до самого Киева, заодно захватывая все населенные пункты, попадающиеся на пути.

Впрочем, эти лишь результат воспаленной фантазии украинских «экспертов», который не стоит рассматривать серьезно. Если бы энергия, которая заставляет их придумывать подробные планы для нападения на Украину, была направлена на решение внутренних проблем, то кто знает – возможно страна давно бы стала процветающей и богатой.

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