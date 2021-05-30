В своем желании выслужиться перед США и Европой Украина и Прибалтика сильно поторопились вводить разнообразные ограничения в отношении Беларуси после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Совсем скоро им придется пожалеть о содеянном, уверен политический эксперт Яков Кедми.

Он пояснил, что в большинстве своем страны Запада не торопятся вводить санкции против Минска. Они выжидают встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, в преддверии которой в конфликтах с РФ наступило некоторое затишье.

Но «великие укры», Прибалтика и затесавшаяся в эту компанию Польша отстали от глобальных событий. Они в первый же день после инцидента с лайнером высказали свое громкое «фи» Белоруссии, за что в ближайшее время поплатятся. Той же Украине, к примеру, теперь придется клянчить по миру дизельное топлива на уборочную кампанию, а также электричество.

Белоруссия же от их ограничений ничуть не пострадает. Ее экономика ориентирована на Россию, поэтому там она найдет и рынок сбыта, и помощь в устранении негативных последствий санкционных мер. Мало того, с серьезными проблемами не столкнется даже авиакомпания «БелАвиа», которой Европа перекрыла кислород. Она вполне может превратиться в успешного российского лоукостера, обслуживая внутренние авиарейсы в РФ.