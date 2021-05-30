Беларусь не пострадает от нынешних действий Запада ни политически, ни экономически. В этих плоскостях она ориентирована на Россию, поэтому как бы Европа не старалась, она ничего не сможет сделать Минску, уверен политический обозреватель Яков Кедми.

Он отмечает, что и на Россию действия Запада никак не подействуют. Германия и Франция уже успели несколько раз заявить, что РФ в эпизоде с экстренно приземлившемся в Минске самолетом Ryanair ее никто обвинять не собирается. Не хочет связываться с Москвой и президент США Джо Байден.

Из-за давления Запада Беларусь может окончательно интегрироваться в Россию. Кроме того, компания «БелАвиа», которая фактически осталась не у дел, также не пострадает. К примеру, она сможет стать новым лоукостером РФ и обслуживать внутренние рейсы России, количество которых зашкаливает.

По мнению Кедми, сейчас никто не пытается обвинять РФ еще и по той причине, что на 16 июня назначена встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. К чему она приведет, никто не знает, поэтому раньше времени накалять и без того достаточно напряженную обстановку Запад не собирается.

В результате давления на Беларусь пострадают лишь Прибалтика, Польша и Украина. Эти государства, по словам эксперта, первыми «подняли волну». Не подумав о том, что их экономики напрямую зависят от Минска. Так, Киев уже сейчас жалеет о своих действиях, так как Белоруссия перекрыла поставки нефтепродуктов и электроэнергии. Дальше ситуация станет еще хуже.