Светлану Тихановскую поддерживают только в западных странах, поэтому в Белоруссии у нее нет никаких политических перспектив, заявил эксперт Яков Кедми. Он также считает, что Александр Лукашенко все-таки вскоре уйдет с президентского поста.

По мнению политолога, действующий президент уступит место своему преемнику после того, как будет принята новая Конституция Беларуси. Случится это еще либо в конце текущего, либо в начале следующего года.

Тихановская даже если имела какую-то поддержку на выборах, давно ее растеряла, так как не принимала никакого участия в протестных акциях, а сразу покинула страну.

Также Кедми отметил, что участников митингов становится с каждым разом все меньше. Поэтому ожидать, что в Белоруссии повторится украинский Майдан, не стоит.