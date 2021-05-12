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Союзники из России внесли большой вклад в стабилизацию ситуации в Центральноафриканской Республике. Такое заявление в интервью католическому изданию La Croix сделал кардинал Дьедонне Нзапалаинга, уроженец ЦАР, который стал членом коллегии кардиналов в Ватикане.

Кардинал выразил надежду на скорую стабилизацию обстановки в африканской стране. А также отметил, что вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке союзников из Руанды и России добились больших успехов в борьбе с боевиками из группировки “Коалиция патриотов за перемены” (CPC).

«Это было нелегкая задача, поскольку в стране продолжается вооруженное противостояние. Правительство до сих пор борется с различными группами бандитов во многих частях ЦАР, где нападения боевиков на мирных жителей стали обычным делом», – отмечает Нзапалаинга.

По мнению кардинала, с 2013 года ситуация в республике значительно улучшилась. Правительственным силам удалось освободить от боевиков большую часть территории государства и восстановить контроль над важнейшими городами и транспортными магистралями.

Вооруженные силы ЦАР проходят обучение у специалистов из РФ, которых ряд зарубежных изданий бездоказательно приписывают к «ЧВК Вагнера», Благодаря повышению уровня боевой подготовки войска ЦАР смогли дать отпор вооруженным группировкам, до недавнего времени контролировавшим обширные территории, и восстановить контроль над большей частью территории страны.

Российские специалисты работают в Африке в рамках договоренностей, достигнутым с местным правительством, а также по согласованию с ООН, и поддерживают тесный контакт с миротворческой миссией МИНУСКА. Они приглашены в ЦАР для обучения местных военных и повышения уровня подготовки армии и не участвуют в боевых действиях.

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