Кораблям Черноморского флота даже не придется покидать свои базы в Крыму, чтобы уничтожить весь Шестой флот США. Несмотря на то, что последний дислоцируется в Средиземном море.

Военный аналитик Александр Данченко рассказал, что ЧФ РФ в последние несколько лет по мощи превзошел даже непобедимый советский флот. Сейчас он способен не только оказать противодействие нарушителям водных границ России, но и уничтожить потенциального противника в Средиземном море.

Для этой цели могут использоваться ракеты «Калибр», которыми вооружают каждый российских корабль. Эти боеприпасы вызывают беспокойство у США, так как обладают большой дальностью поражения целей и огромной разрушительной силой.

Если корабли ВМС Соединенных Штатов попытаются вторгнуться в Черное море, их также ожидает несколько сюрпризов в виде береговых ракетных комплексов «Рубеж», «Бастион» и «Бал». Кроме того, удары по ним будут наноситься противокорабельными ракетами «Москит». Если же в дело вступят еще и корабли Черноморского флота, американцам придется совсем туго.