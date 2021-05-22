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Каннабис-компания Oxford Cannabinoid Technologies (OCT) вышла на Лондонскую биржу. Об этом рассказало CNBC.

Как отмечается, ОСТ является компанией, которая производит медицинскую коноплю. Однако пока что компания ещё не выпустила ни одного препарата – это запланировано только на 2027 год. 11% ОСТ находятся во владении табачной компании Imperial Brands, ещё 2% владеет венчурная фирма Casa Verde Capital. Как отмечается, партнёром последней компании является рэпер Снуп Догг.

Стоимость ОСТ, как уточняется, составляет 69,1 миллиона долларов. Компании удалось привлечь на бирже на данный момент 23,4 миллиона долларов.

Средства, полученные в ходе первичного размещения, планируется потратить на проведение клинических исследований.

Ранее мы рассказывали о японской компании Balmuda, которая известна производством тостеров, и теперь собирается выпускать смартфоны. Продажи должны начаться уже в этом году.

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