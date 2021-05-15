Японская компания Balmuda собирается выпустить свой первый смартфон.

Как отмечается, компания специализируется на бытовой технике – в частности, она известна как производитель дорогих минималистичных тостеров, прочей мелкой бытовой техники, а также компьютерных аксессуаров. Своих производственных мощностей при этом у компании нет.

Теперь же Balmuda планирует заняться смартфонами. Так, известно, что компания будет заниматься дизайном, а производственную часть возьмёт на себя другая японская компания – Kyocera. Отмечается, что устройство будет поддерживать 5G, однако другие характеристики на данный момент не раскрываются.

Согласно имеющейся информации, продажи смартфона должны начаться уже в ноябре этого года.

Ранее мы сообщали о способах, благодаря которым можно повысить производительность своего смартфона. Рекомендациями поделился Сергей Вакулин, являющийся бывшим хакером и специалистом в области кибербезопасности.