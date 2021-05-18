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Широко разрекламированный Израилем в прошлом году боевой лазер не сумел поразить ни одной палестинской ракеты в ходе обстрела городов страны, сообщает портал Avia.Pro. Журналисты, которые ссылаются на анонимные источники, заявляют, что точно известно об использовании этого новейшего вида вооружения.

В 2020-м Израиль заявлял об успешном применении лазерного оружия и утверждал, что оно способно уничтожать любые цели, начиная от обычных и заканчивая крылатыми и баллистическими ракетами. Однако сейчас стало ясно, что это была банальная реклама. На самом деле лазер пока не справляется со своими функциями и нуждается в доработке.

По заверению конструкторов, лазер должен был сбивать ракеты на расстоянии до семи километров. Но он не уничтожил ни одну из них. И если бы не «Железный купол», сложно сказать, что сейчас было бы с Израилем.

Напомним, что ранее движение ХАМАС обвинило израильскую сторону в использовании фосфорных боеприпасов. Впрочем, пока нет ни единого факта, подтверждающего это заявление.

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  • Анна
  • 17.05.2021
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