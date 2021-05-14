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В пятницу утром израильские ВВС нанесли несколько мощных ракетных ударов по подземным пусковым установкам палестинских боевиков. Также сообщается об уничтожении наблюдательных пунктов в центре и на севере сектора Газа.

Издание The Times of Israel сообщает, что контратака Израиля завершилась успешно, все намеченные цели были поражены. Кроме того, удары наносились по специально оборудованной площадке, с которой радикалы движения ХАМАС запускали в сторону израильских городов барражирующие боеприпасы.

Напомним, что в понедельник вечером беспорядки в Восточном Иерусалиме переросли в вооруженное столкновение. В ходе которого палестинские радикалы нанесли по Тель-Авиву, Ашкелону, Беэр-Шеве и другим населенным пунктам Израиля более 2000 ракетных ударов. Известно, что большую часть боеприпасов перехватила система ПВО «Железный купол», однако многие из них все же достигли цели.

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